Общество

Псковичи пожаловались на недостаток освещения в Любятово

Жители микрорайона Любятово узнали, как решить проблему с недостаточным освещением и разбитыми тротуарами во дворе с помощью программы «Комфортная городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации города Борис Елкин и депутат областного Собрания Алексей Севастьянов провели встречу с жителями домов №69 и №69А по улице Николая Васильева.

Псковичи пожаловались, что им не хватает парковочных мест, а также их не устраивает состояние тротуаров и недостаток освещения двора.

Елена Полонская отметила, что вопрос благоустройства дворовой территории можно решить, подав заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

«У вас еще есть шанс успеть подать заявку на участие в программе. Сейчас необходимо активно собрать подписи у собственников, в этом поможет управляющая компания. А мы окажем содействие в сборе всех необходимых документов. Главное - успеть до 30 октября», - отметила глава города.