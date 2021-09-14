Спрос на потребительские кредиты Сбера в СЗФО вырос в полтора раза

Более 820 тысяч потребительских кредитов выдал Сбербанк на Северо-Западе за 8 месяцев 2021 года. Это в полтора раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
В денежном выражении прирост составил около 40%. Общий объем выданных кредитов – 197,8 млрд рублей. Почти 70% клиентов Сбера открывают кредиты через цифровые каналы банка.
Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения – 8,9% годовых. В банке отметили, что самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Но условия улучшены для всех клиентов банка, в том числе для новых. Акция продлится по 30 сентября.
Оформить и получить потребительский кредит можно также в офисах Сбербанка. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Подробные условия потребительского кредитования размещены на сайте банка.
Добавим, по Санкт-Петербургу с начала года выдано 233,5 тысячи потребительских кредитов общим объемом 61,5 млрд рублей.