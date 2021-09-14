Общество

Спрос на потребительские кредиты Сбера в СЗФО вырос в полтора раза

Более 820 тысяч потребительских кредитов выдал Сбербанк на Северо-Западе за 8 месяцев 2021 года. Это в полтора раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В денежном выражении прирост составил около 40%. Общий объем выданных кредитов – 197,8 млрд рублей. Почти 70% клиентов Сбера открывают кредиты через цифровые каналы банка.

«Мы наблюдаем устойчивую положительную динамику спроса на потребительские кредиты: так, летом в Петербурге количество оформленных кредитов росло в среднем на 10% каждый месяц. Такой интерес связан как с сезонностью – люди берут деньги в банке на отпуск, ремонт, подготовку к школе – так и со значительно улучшенными условиями кредитования. Сбер снизил в июле ставки до рекордно низкого значения. И эта акция продлится до конца сентября», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения – 8,9% годовых. В банке отметили, что самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Но условия улучшены для всех клиентов банка, в том числе для новых. Акция продлится по 30 сентября.

Потребительский кредит в Сбербанке доступен на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займет от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение нескольких минут.

Оформить и получить потребительский кредит можно также в офисах Сбербанка. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Подробные условия потребительского кредитования размещены на сайте банка.

Добавим, по Санкт-Петербургу с начала года выдано 233,5 тысячи потребительских кредитов общим объемом 61,5 млрд рублей.