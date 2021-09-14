Общество

ПЛН-ТВ: Спасем Корытовский лес!

Корреспонденты Псковской Ленты Новостей побывали в Корытовском лесу. Как известно, это «зеленые легкие» Пскова, идеальное место для пеших прогулок или пробежек. В лес корреспондентов позвали многочисленные обращения псковичей в редакцию ПЛН по поводу ужасного загрязнения лесопарка и беспрепятственного проезда на его территорию автотранспорта.

Съемочная группа ПЛН-ТВ решила съездить в Корытово, чтобы посмотреть, что там и как, и убедилась, что в лесопарке водятся не кабаны с косулями, а самые настоящие... свиньи.