Общество

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел дополнительный период ГИА

Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников девятых и 11 классов прошел 3-15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов 3-15 сентября прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений», — отметили в Рособрнадзоре.

Сдать экзамены в сентябрьский период могли выпускники, которые не прошли аттестацию в основной и дополнительный — июльский — периоды и не получили аттестат. Выпускники девятых классов сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для выпускников 11 классов пересдача была предусмотрена только в формате ГВЭ.

В сентябрьские сроки ОГЭ сдавали более 81,3 тысячи человек, ГВЭ-9 — почти 350, ГВЭ-11 — почти 6,9 тысячи человек. Получить положительный результат, необходимый для получения аттестата, смогли 76% девятиклассников и 60% одиннадцатиклассников, сдававших экзамены в основные дни 3 и 6 сентября.

Ученики, написавшие экзаменационные работы в резервные дни 13 и 15 сентября, узнают свои результаты не позднее 23 и 24 сентября. Участники, которым не удалось получить положительный результат, смогут пересдать экзамены только на следующий год.