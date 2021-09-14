Общество

Школьники из Великих Лук отправились на всероссийский конкурс «Большая перемена»

Пятнадцать полуфиналистов из Великих Лук отправились в Ярославль для участия в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена» сегодня, 16 сентября. В конкурсе принимают участие одаренные ученики школ №№1, 2, 5, 12, гимназии и лицея №11. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: управлением образования города Великие Луки

«Большая перемена» - это новый развивающийся проект для молодежи, который помогает подросткам раскрыть свои способности. В прошлом году из четырех тысяч псковских школьников девять прошли в финальный этап, победителями стали пятеро.

По 1 миллиону рублей выиграли Анастасия Ахметова (лицей №11, Великие Луки), Анастасия Болдова (гимназия имени С. В. Ковалевской, Великие Луки) и Варвара Маслова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия). По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа №2, Псков).

В этом году среди направлений конкурса — наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!») и развитие образовательных технологий («Открывай новое!»).