Общество

Более 100 деревьев высадят у школы на Завеличье

Администрация Пскова заказала выполнение комплекса работ по посадке деревьев. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляла 1 млн 569 тыс. 666 рублей.

Иллюстрация из технического задания

Место выполнения работа - территория общего пользования: зеленая зона между детскими садами: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик» (ул. Западная, д. 4А), МБДОУ № 50 «Красная шапочка» (Западная, д. 2Б) и средней общеобразовательной школой № 24 им. Л. И. Малякова (Печорская, д. 3).

Выполнение работ по посадке 146 деревьев – 61 лиственных пород и 85 хвойных пород планируется по 30 октября 2021 года. В список пород входят ель колючая ф.зеленая (36), сосна обыкновенная (33), туя западная (ф. колоновидная) (16), береза повислая (19), каштан конский обыкновенный (31), клен остролистный «Роял Ред» (4), липа мелколистная (6), рябина обыкновенная (1).

По результатам конкурса от 15 сентября, первое место заняла заявка ООО «ГБИ Лесопитомник Крупномеров» с предложением 1 млн 185 тыс. 376,46 рублей. Второе место – заявка ООО «Магнолия» с предложением 1 млн 185 тыс. 376,46 рублей.