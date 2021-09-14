Общество

Первый заместитель областного прокурора проведет прием граждан в Пустошке

Первый заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Виктор Тепляков проведет личный прием граждан в Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прием пройдет 21 сентября в 11.40 в здании прокуратуры Пустошкинского района по адресу: улица Советская, дом №12А.

Для встречи с работником прокуратуры области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.