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Общество

Первый заместитель областного прокурора проведет прием граждан в Пустошке

16.09.2021 19:45|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Виктор Тепляков проведет личный прием граждан в Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прием пройдет 21 сентября в 11.40 в здании прокуратуры Пустошкинского района по адресу: улица Советская, дом №12А. 

Для встречи с работником прокуратуры области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Теги: #Пустошка #прокуратура #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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