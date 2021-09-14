Общество

Псковская таможня приглашает поучаствовать в акции «На что жалуетесь?»

Принять участие в акции «На что жалуетесь?» приглашают псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Акция пройдет 8 октября в 11.00 в конференц-зале Псковской таможни, который расположен в административном здании по адресу: улица Воровского, дом №20. Основной целью встречи участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц с должностными лицами таможенных органов является возможность досудебного урегулирования разногласий с таможенным органом. Кроме того, это позволит повысить эффективность института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников ВЭД.

В акции могут поучаствовать как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия. Также участников просят иметь при себе паспорт и медицинскую маску.