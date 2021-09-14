Общество

Более 300 человек примут участие в акции «Чистая прогулка» в Пскове

Акция «Чистая прогулка» пройдет в Пскове 18 сентября. Мероприятие приурочено к «Всемирному дню чистоты», который празднуют в этот день более чем в 60 регионах России и в 180 странах мира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции.

«World Cleanup Day – время, когда вся планета, общество, бизнес, власть и СМИ объединяются для очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты», - пояснили организаторы акции «Чистая прогулка».

Акция — инициатива компании Greenway. Ее суть в том, чтобы не только убирать мусор в наиболее загрязненных местах, а гулять в перчатках и с мусорными пакетами по привычным маршрутам и по пути собирать мусор для последующей переработки.

В Пскове для участия в акции зарегистрировались более 300 человек (как в составе команд, так и индивидуально).

Чтобы принять участие в акции необходимо:

Зарегистрироваться на лендинге акции; 18 сентября надеть перчатки и взять мусорные мешки или любую другую емкость для сбора; Гулять по привычным маршрутам и собирать мусор; Сфотографировать результат и загрузить на страницу акции; Там, где это возможно отнести мусор на переработку.

Регистрация и загрузка фото необходима для того, чтобы организаторы смогли подсчитать результаты акции и показать вклад каждого региона в общее дело.

Тех, кто хочет принять участие в акции без регистрации, организаторы просят сфотографировать результат в социальные сети с хэштегом «чистая прогулка», запечатленные мешки с мусором также будут учтены в общем результате.