Общество

На избирательных участках Псковской области проверили пожарную сигнализацию

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС организовали инспекционные визиты на избирательные участки, расположенные на территории Псковской области, и проверили их на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Основное внимание уделялось проверке работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, систем управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию подъездных путей к зданиям, а также эвакуационных путей и выходов, уточнили в управлении МЧС.

Кроме того, с руководителями объектов провели профилактические беседы, а персоналу напомнили о действиях в случае возникновения пожара.