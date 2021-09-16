Общество

Кабаны «оккупировали» участки жителей островских деревень

В Островском районе жители деревень Гришино и Котельно страдают от нашествия кабанов, которые, по их словам, спокойно разгуливают по населенным пунктам и участкам. Об ущербе и попытках решить эту проблему корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала одна из местных жительниц.

« Это кабаны, скрещенные с домашними свиньями. В соседнем населенном пункте разводят свиней, они гуляют, где хотят. Так, дикие кабаны и домашние свиньи дали потомство в нашей деревне, - предполагает жительница деревни Гришино. - Летом дикие животные начали массово гибнуть. Никто не убирал трупы, и запах стоял ужасный».

Фото предоставлены жительницей деревни Гришино

Выжившие кабаны продолжили ходить на участки местных жителей и причинять им неудобства. «Они перекапывают все. У кого есть клубника, капуста, картошка и что не убрано на огороде — будет срыто и уничтожено», - рассказала островичка. После себя кабаны оставляют вспаханную землю, как после культиватора, сравнила она и отметила, что страшно выходить на улицу. Собеседница ПЛН вспомнила, как однажды отправилась на прогулку с ребенком, и навстречу им вышли два кабана с выводком.

Напомним, в июне островичи запаслись петардами на случай нашествия кабанов. Местный егерь с помощью корма пытался увести целое стадо подальше от деревни, но попытка не увенчалась успехом. Животные все равно приходят в деревни, отметила островичка.

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Решить проблему пытались: звонили в администрацию волости, егерю, но результатов нет, посетовала местная жительница. Женщина также добавила, что недавно оставила сообщение на сайте губернатора Псковской области с просьбой помочь разобраться с этой давней проблемой.