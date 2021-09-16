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Общество

Собственников гостиниц намерены штрафовать за завышение стоимости проживания

17.09.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Собственников гостиниц, расположенных в крупных городах, предлагают штрафовать за кратный рост цен на проживание во время особо значимых мероприятий. В нынешней редакции законопроекта ФАС нововведения должны коснуться Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи.

Предполагается, что стоимость проживания должна будет рассчитываться по методике, утвержденной правительством. Также ФАС предлагает обязать владельцев гостиниц информировать граждан о предельной цене номеров в помещениях или на своих интернет-сайтах, пишет газета «Известия».

В случае завышения цены, согласно поправкам в КоАП, должностные лица могут быть наказаны штрафами от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица — в двукратном размере излишне полученной выручки. Если постояльцы не смогут найти информацию о стоимости услуг, то должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В ФАС разработку новых норм подтвердили. «Законопроект о поправках в КоАП является законом-«спутником», обеспечивающим исполнение норм основного законопроекта. Многократный рост цен на гостиничные услуги происходит ежегодно в период проведения крупных международных мероприятий, таких как ПМЭФ, ВЭФ, РИФ», — уточнили в ведомстве, отметив, что законопроект внесут в правительство после прохождения всех регламентных процедур.

Теги: #гостиницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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