Общество

Псковичей приглашают принять участие в серии бесплатных мастер-классов для самозанятых

Центр «Мой бизнес» Псковской области проводит цикл мастер-классов для усовершенствования навыков ведения предпринимательской деятельности самозанятых граждан и тех, кто планирует регистрироваться как самозанятые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Программа включает семь мастер-классов по разным направлениям деятельности: основы предпринимательской деятельности, интернет-маркетинг, позиционирование себя и разработка бренда, создание фото- и видеоконтента, инструменты успешных продаж, индустрия красоты и handmade. Завершающим серию мероприятий для самозанятых станет бизнес-форум.

Подробная программа мероприятий и регистрация доступна по ссылке.

Место проведения: центр «Мой Бизнес», Псков, улица Гоголя, 14. Контактный телефон: 8(8112) 331-337.