Общество

Телефонных мошенников будет распознавать искусственный интеллект

Сотовые операторы начали подключать к борьбе с телефонными мошенниками искусственный интеллект. Системы, позволяющие распознавать злоумышленников в ходе разговора с потенциальной жертвой и предупреждать об этом вызываемых абонентов, сейчас разрабатывают «СберМобайл» и «Тинькофф мобайл», рассказали их представители. Также над технологией интеллектуальной защиты трудятся специалисты «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Подобные системы, базирующиеся на искусственном интеллекте, выгодно отличаются от тех, что используют технологии big data, позволяющие формировать черные списки подозрительных номеров, отмечают эксперты – мошенники подменяют их постоянно меняют сим-карты, пишет газета «Известия».

Но определяющие злоумышленников «на лету» системы также не лишены недостатков, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Тактика мошенников постоянно меняется, и искусственный интеллект постоянно надо дообучать, отмечает он. При этом в случае некорректной работы алгоритмы могут интерпретировать как мошеннические разговоры обычных законопослушных абонентов, предупреждает эксперт.