Общество

В России создали универсальную тест-систему для выявления СOVID в любом биоматериале

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему, позволяющую обнаружить РНК SARS-CoV-2 в любых биологических жидкостях.

Как указано в инструкции, универсальный набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения вирусных частиц не только в мазках со слизистой оболочки носо- и ротоглотки, как при стандартном тесте, но и в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале (получают при вскрытии тел умерших). Также разработанный тест сможет определить количество вируса в объектах окружающей среды, например, концентратах образцов воды или смывов с объектов.

Это одна из первых подобных тест-систем в мире, которая работает на платформе ПЦР, пишет газета «Известия». Система предназначена в первую очередь для выявления бессимптомных и малосимптомных зараженных в очагах инфекции, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Кроме того, тест-систему, которая количественно определяет вирусную нагрузку по любому биоматериалу, можно использовать как дополнительный анализ при сомнительных результатах первичного теста. В течение шести часов можно будет выяснить, болен человек или нет, с высокой точностью. А также определить, на какой стадии заболевание, пояснил Александр Горелов.

Коме того, SARS-CoV-2 выделяется в человеческом организме циклично, и есть периоды, когда в мазке из носоглотки он попросту не определяется, поэтому выявить патоген можно либо по крови, либо по мокроте, либо по фекальным массам.