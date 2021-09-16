Более 200 миллионов рублей выделят на реконструкцию инфраструктуры приграничных районов

210 миллионов рублей выделят на подготовку проектно-сметной документации в рамках реконструкции инфраструктуры приграничных районов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в еженедельном обращении.
В самое ближайшее время будет выделено 210 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Деньги поступят из резервного фонда президента России, уточнил Михаил Ведерников.
Глава региона добавил, что есть и уникальные решения исключительно для Псковской области. «Президент нас поддержал. Предложения уже направлены на согласование и проработку в правительство», - заключил псковский губернатор.