Общество

Новогодние каникулы в 2022 году у россиян пройдут с 1 по 9 января

Новогодние выходные в 2022 году в России продлятся с 1 по 9 января по утвержденному кабмином РФ производственному календарю на будущий год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный Telegram-канале правительства.

Ранее было принято правительственное постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.



Выходные в связи с празднованием Первомая, согласно постановлению, пройдут с 30 апреля по 3 мая, выходные в связи с празднованием Дня Победы пройдут с 7 по 10 мая.