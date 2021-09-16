Общество

Полицейские рассказали псковским студентам о последствиях правонарушений

Полицейские и общественники провели профилактическую беседу с первокурсниками Псковского кооперативного техникума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова обсудила со студентами нормы поведения в общественных местах. Кроме того, она упомянула о временных рамках нахождения несовершеннолетних за пределами общежития. Подполковник Борисова акцентировала внимание на недопустимости курения, употребления алкоголя и наркотиков, разъяснила последствия противоправных действий на конкретных примерах.

Куратор Общественного совета городской полиции Елена Иванова рассказала ребятам о положительном опыте их сотрудничества с педагогическим коллективом техникума и студентами во время проведения патриотической, социальной и просветительной работы. Она пригласила студентов принять участие в мероприятиях, которые пройдут в этом году.

Гости пожелали юношам и девушкам проявлять активную гражданскую позицию, вести здоровый образ жизни, быть упорными в изучении своей будущей профессии, добавили в ведомстве.