Общество

В Псковской области продолжается подъем заболеваемости коронавирусом

В Псковской области продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, с момента регистрации переболело 48 568 человек. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук 17 сентября в информационном центре Избирательной комиссии региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Показатель заболеваемости составил 7701 на 100 тысяч населения при российском показателе 4915 на 100 тысяч населения. По данному показателю Псковская область находится на 11-м месте среди регионов России. По словам Александра Нестерука, на 56% он превышает среднероссийский. «Мы относимся к регионам с высоким уровнем заболеваемости», - констатировал руководитель управления Роспотребнадзора.

По СЗФО положение лучше - регион располагается на 10-м месте среди 11 регионов. Псковская область уступает только Ленинградской, где показатели несколько лучше, добавил он.

На протяжении 8 недель отмечалось снижение заболеваемости. На прошлой, 36-й неделе произошел рост, который прогнозировался формированием коллективов образовательных учреждений. На текущей неделе рост продолжается, 2 дня фиксируется уже более 100 случаев ежедневно. Всего 398 человек заболели коронавирусом с начала недели, уточнил Александр Нестерук.