Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии болезнь унесла жизни 730 человек в регионе. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
На данный момент проведено 522 350 исследований на коронавирусную инфекцию (1958 за сутки). Всего подтверждено 48 568 случаев заражения COVID-19 (+107 за сутки). Выздоровели 42 020 человек (+99).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 16896
- Великие Луки – 7900
- Бежаницкий район – 518
- Великолукский район – 1185
- Гдовский район – 774
- Дедовичский район – 1145
- Дновский район – 379
- Красногородский район – 439
- Куньинский район – 456
- Локнянский район – 336
- Невельский район – 1905
- Новоржевский район – 683
- Новосокольнический район – 1298
- Опочецкий район – 1308
- Островский район – 2235
- Палкинский район – 507
- Печорский район – 883
- Плюсский район – 866
- Порховский район – 1468
- Псковский район – 3961
- Пустошкинский район – 482
- Пушкиногорский район – 576
- Пыталовский район – 562
- Себежский район – 821
- Стругокрасненский район – 626
- Усвятский район – 313
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46.