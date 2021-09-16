Общество

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии болезнь унесла жизни 730 человек в регионе. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент проведено 522 350 исследований на коронавирусную инфекцию (1958 за сутки). Всего подтверждено 48 568 случаев заражения COVID-19 (+107 за сутки). Выздоровели 42 020 человек (+99).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 16896

Великие Луки – 7900

Бежаницкий район – 518

Великолукский район – 1185

Гдовский район – 774

Дедовичский район – 1145

Дновский район – 379

Красногородский район – 439

Куньинский район – 456

Локнянский район – 336

Невельский район – 1905

Новоржевский район – 683

Новосокольнический район – 1298

Опочецкий район – 1308

Островский район – 2235

Палкинский район – 507

Печорский район – 883

Плюсский район – 866

Порховский район – 1468

Псковский район – 3961

Пустошкинский район – 482

Пушкиногорский район – 576

Пыталовский район – 562

Себежский район – 821

Стругокрасненский район – 626

Усвятский район – 313

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.