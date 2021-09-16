Общество

Ресурсный центр добровольчества открыли на улице Конной в Пскове

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества открыли на улице Конной, 2 в Пскове. Сегодня, 17 сентября, на открытие приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Теперь все добровольцы могут собираться вместе здесь, на Конной, 2, обсуждать нашу деятельность. Тут также можно будет получить помощь в написании своего проекта», - рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей пресс-секретарь регионального ресурсного центра добровольчества Алина Корныльева.

Открытие центра совпало с трехлетием инаугурации Михаила Ведерникова. Волонтеры центра поздравили главу региона с этой датой праздничным тортом со свечами с надписью «3 года».

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«Сегодня знаменательный день - три года, как вы стали нашим губернатором. Три года - это так мало, но за это время было сделано так много, что всех славных дел не перечислить. Мы знаем, что вы очень любите сладкое, и этот торт для вас», - отметили волонтеры.

Губернатор в свою очередь поздравил добровольцев с новосельем. Вместе с ним на мероприятие приехал и исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин. А также на открытии присутствовали руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, руководитель регионального ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева и другие. Сотрудники добровольческих организаций Псковской области презентовали прибывшим различные проекты и достижения волонтеров региона.

В частности, губернатора проинформировали о том, что в прошлом году Псковская область заняла второе место по количеству привлеченных средств в рамках проекта «Регион добрых дел». Деньги пошли, в том числе, на создание центра на улице Конной. Теперь на привлеченные средства планируют открыть еще восемь центров добровольчества в районах региона. Ранее при поддержке губернатора в Псковской области были открыты еще шесть центров. Так, в ближайшее время в Псковской области будет 15 специализированных точек, где смогут собираться волонтеры, заметил глава региона.