Общество

Псковский ОМОН Росгвардии отмечает 29-летие

Отряд мобильный особого назначения управления Росгвардии отмечает 29-летие 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С начала 2021 года личный состав псковского ОМОН более 300 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

При содействии сотрудников ОМОН задержали 298 граждан, из незаконного оборота изъяли 54 единицы огнестрельного оружия.