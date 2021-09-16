Общество

Сергей Елизаров представит Псковскую область на национальной премии «Чистый воздух»

Руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров представит Псковскую область на национальной экологической премии «Чистый воздух». Об этом он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото из личного архива Сергея Елизарова.

«Недавно я узнал, что есть возможность подать заявку на участие в премии "Чистый воздух". Я решил принять в ней участие, потому что у меня есть большой опыт реализации проектов и президентских грантов в Псковской области. Для подачи заявки выбирал из двух номинаций - "Эколидер" и "Экодвижение"», - сказал Сергей Елизаров.

Член экологического движения решил подать заявку именно в номинации «Эколидер», поскольку он сам, индивидуально, часто выступает с лекциями и проводит мероприятия для псковичей.

«В мероприятиях по экопросвещению участвуют как школьники, встречи с которыми мы организуем в библиотеках, так и взрослые псковичи. Провести лекцию об экологии нас приглашают в различные организации и на предприятия. Участники просветительских мероприятий оставляют в нашей группе ВКонтакте отзывы, выкладывают фотографии и подписывают их нашими хештегами. Все это показывает результативность нашей работы нашим партнерам. Среди них - администрация Псковской области, в частности - региональный комитет по образованию, Псковский государственный университет, регоператор - ООО "Экопром", Сбербанк и, конечно, группа компаний "Титан"», - добавил Сергей Елизаров.

Экоактивист отметил, что не знает, каким будет исход конкурса, но надеется, что после него псковских экологических активистов заметят на федеральном уровне и, возможно, удастся заинтересовать новых партнеров. «Мы делаем все, чтобы стать заметными», - отметил Сергей Елизаров.

Также экоактивист рассказал о деятельности проекта «Экомышление», который он возглавляет. «Мы призываем людей отказываться от использования одноразовых пластиковых пакетов и проводим для этого лекции. После таких мероприятий мы дарим экосумки и многоразовые кружки. Так, участники мероприятия могут сразу начать формировать свое экомышление в этот же день. В последнее время мы стали все чаще замечать, что в магазинах псковичи пользуются сумками с нашим логотипом. Значит, это полезно», - подчеркнул экоактивист.

Узнать больше о национальной премии «Чистый воздух» и подать заявку на участие жители Псковской области могут, перейдя по ссылке.