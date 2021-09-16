Общество

Владислав Туманов: Сегодня есть все основания гордиться Псковской областью

Сегодня есть все основания гордиться Псковской областью, сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове экс-губернатор Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области Владислав Туманов, оценивая 30-летний путь новейшей истории региона.

При этом он вспомнил тяжелые для региона, как и для всей страны, 90-е годы, которые было принято называть «лихими». «Я никогда 90-е годы не называл лихими. Слово "лихой" ассоциируется с батькой Махно и Гуляйполем. А в Псковской области не было Гуляйполя. Самый непростой период — 1992-й. Великого государства не стало, а молодое, зеленое, только формируется. Никакой правовой основы, никаких регуляторов, государственных институтов, начиная с райисполкомов и заканчивая правительством на федеральном уровне, - напомнил Владислав Туманов. - В суровую зиму 91-го не было ответа, что принесет нам свежий ветер перемен и где те реформы, которые смогут сохранить социальные достижения СССР, качественное здравоохранение и образование при формирующихся капиталистических отношениях. И глубину этой пропасти все мы почувствовали в 1992 году».

Гость студии напомнил, что в то время ему, как губернатору Псковской области, не раз приходилось с мегафоном выходить перед Домом советов и разговаривать с псковичами и объяснять, когда будут деньги.

«Псковичи тогда проявили мужество, псковский характер — сжали зубы и пошли. Они верили, что придет нормальная стабильная обстановка. И она пришла. Страна стала другой — с крепкой, сильной экономикой, с сильной властью», - подчеркнул Владислав Туманов.

Сегодня, на его взгляд, есть все основания гордиться Псковской областью. «Я не раз говорил, что будущее Псковской области — не в металле, не в золоте и не в нефтепереработке. Наше золото — это наша история, наши памятники, музеи, монастыри, крепости, храмы. И с каждым годом это будет более значимо, - отметил гость студии. - Критики, конечно, много, но Псков похорошел — отдаю дань руководителям. Да, это не столица, но здесь нет провинциальности. Фасады в порядок приводятся, восстанавливают Кремль. И районные города тоже соревнуются между собой. Порхов плечи расправляет и Печоры — благодаря деятельному владыке Тихону».

По мнению Владислава Туманова, через несколько лет Псковщина будет пользоваться среди туристов такой же популярностью, как сегодня, например, Казань. Преимуществом псковского региона экс-губернатор считает также экологию и красивую природу.