Общество

Как стать завучем

Какие кошмары снятся учителю, чем школьникам может быть интересна индустриальная революция, как убедить ученика отложить на уроке телефон и почему преподаватель может оказаться по другую сторону дистанционного обучения — секретами профессионального мастерства делится завуч из школы в псковском пригороде, куда учиться ездят городские дети.

«Оказалось удобно»

Ольга Омелькина окончила ту же школу в Писковичах, где сейчас преподает. В школьные годы была председателем учкома — президентом школы по-нынешнему. В этом качестве еженедельно проводила линейку для старшеклассников, строила их на втором этаже. Теперь. оказавшись в кресле завуча, она стала вторым лицом в этом маленьком государстве. Но и через 35 лет педагогической деятельности не перестает учиться.

В прошлом году, на осенних каникулах, Ольга Николаевна освоила курс по охране труда. Пост заместителя директора по учебно-воспитательной работе она заняла годом ранее. Такое обучение — необходимое условие для карьерного роста. Кадрами в школе занимается отдельный человек, но завуч обязан знать, как поступать, если учитель по пути на работу сломает руку (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо), какие инструктажи должен пройти вновь принятый специалист, можно ли здесь и сейчас уволить сотрудника за провинность. Кто и на каких специальностях может переучиться за счет государства в этом году, смотрите в ИНФОГРАФИКЕ.

Курс не стоил ни копейки, все оплатила служба занятости. Проходя обучение, Ольга Омелькина смогла с другой стороны баррикад оценить возможности дистанционного обучения.

«Оказалось очень удобно, - вспоминает Ольга Николаевна. - С преподавателем связывались в WhatsApp, когда было удобно мне и ей, не нужно было никуда ездить, тратить целый день. С Трудовым кодексом в руках разбирали разные ситуации. Училась во второй половине дня, когда все дела сделаны, а в школе уже спокойно».

«Мои дети»

Работать завучем — работать с бумагами: составлять учебный план, оказывать учителям методическую помощь, контролировать знания учащихся, вести отчетность, подавать разнообразные списки в управление образования, составлять расписание, готовить документы к экзаменам. На работе она уже к половине восьмого утра.

Отдушина и разгрузка для Ольги Николаевны — работа с детьми. Она преподает историю, оставила себе восьмые и девятые классы. А значит, в этом году нужно будет готовить своих к ОГЭ.

«Консультаций нет в программе, - говорит Ольга Николаевна, - но хотя бы час в неделю нужно этому уделить. Не у всех есть возможность дополнительно заниматься. Надо помочь, это мои дети, я их веду с пятого класса. История — предмет сложный, много дат, много карт. После первой консультации остаются только заинтересованные».

Когда-то такой заинтересованной ученицей была она сама. Вспоминает, как учитель по истории уже в седьмом классе приучил читать историческую литературу. Теперь она сама вдохновляет. Особо приятные моменты — когда выпускники выбирают профессию историка. Две ученицы Ольги Николаевны работают в областном архиве, а еще одна стала ее коллегой, преподает историю в Тямшанской гимназии.

«Мы в одном районе, видим, кто как работает. Она очень хороший учитель с прекрасными результатами. Это душу греет», - говорит Ольга Николаевна.

Только убеждение

Вызвать детский интерес — вот, что самое сложное в профессии учителя, считает наша героиня. Еще с тех пор, как была молодым специалистом, видит по ночам один и тот же кошмар: дети «стоят на ушах», срывая урок. В реальности такого, конечно, не происходит. Профессионал своего дела, она знает, как сделать так, чтобы даже у детей на задних партах глаза загорелись. Например, на уроке про индустриальную революцию показать фотографию первого автомобиля, рассказать, как люди отнеслись к невиданной диковинке.

Об уровне преподавания в Писковской школе и о мастерстве ее педагогов говорит простой факт: учиться сюда едут дети из города. В том числе, переводятся в выпускных классах. За результаты экзаменов их родители спокойны. Так, в этом году на ЕГЭ школьники из Писковичей, по большей части, показали результаты выше средних в районе. В том числе, были выпускники, набравшие выше 90 баллов.

Ольга Николаевна делится наблюдениями. За 35 лет, что она работает в школе, дети не изменились. Но у каждого в кармане появился мобильный телефон — бич современной школы. Что делать учителю, если ученик отказывается выпустить на уроке гаджет из рук?

«Мы забрать не можем, это их имущество, - делится педагог. - Я прошу убрать. Один раз, второй, подойду рядом постою. По-другому никак. Только убеждение».

В школе учится 483 ребенка. Ровно столько же педагогам нужно применять подходов в воспитательном процессе.

«Зависит от того, какой ребенок, - продолжает Ольга Николаевна. - С одним можно все в классе решить, другого нужно напротив посадить: "Знаешь. От тебя такого не ждала. От кого угодно могла ждать, но не от тебя". На кого-то подействует: "Давно я что-то с мамой не встречалась". Или с папой, тоже знать надо, с кем из родителей говорить. Но вызывать родителей я не люблю. У них свои заботы. Прибегаем к этой мере, если ребенок совсем не реагирует».

Работа в сельской местности накладывает свой отпечаток. Тут не только ученики все время на глазах. Но и учителя под пристальным вниманием. Невозможно выйти в магазин или на набережную, не услышав несколько раз «Здравствуйте!»

В одном из пабликов в соцсети, где состоят учителя со всей России, недавно прошло обсуждение работы завучей. В профессиональном сообществе на труд «учителя для учителей» единый взгляд: «Ненормированный день и огромная ответственность», «Считаю завучей сверхчеловеками», «Завучи — это титаны, что держат школу на руках». Проведя несколько часов рядом с Ольгой Николаевной Омелькиной, хочется подписаться под каждым словом.

Юлия Магера