Общество

Профсоюз поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается в России 19 сентября.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов

С профессиональным праздником всех причастных поздравил председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей Российской Федерации Андрей Стегний. Он отметил, что в этой отрасли трудятся ответственные и высококвалифицированные специалисты, достигающие успехов и новых высот в профессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

«Вы выполняете огромный пласт работ по лесоустройству, восстановлению, защите леса от пожаров и незаконных вырубок, - сказал председатель. - Позвольте в этот день пожелать вам успехов, счастья, здоровья вам и вашим близким. И пусть наши леса всегда будут в ваших надежных руках».