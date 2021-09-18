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Общество

Профсоюз поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

19.09.2021 08:34|ПсковКомментариев: 0

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается в России 19 сентября. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов

С профессиональным праздником всех причастных поздравил председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей Российской Федерации Андрей Стегний. Он отметил, что в этой отрасли трудятся ответственные и высококвалифицированные специалисты, достигающие успехов и новых высот в профессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

«Вы выполняете огромный пласт работ по лесоустройству, восстановлению, защите леса от пожаров и незаконных вырубок, - сказал председатель. - Позвольте в этот день пожелать вам успехов, счастья, здоровья вам и вашим близким. И пусть наши леса всегда будут в ваших надежных руках».

Теги: #лес #профсоюзы #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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