Общество

День семьи провели в Псковстате

День семьи провели в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области сегодня, 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото здесь и далее: Псковстат

«Вместе с мамами и папами, а также бабушками на работу пришли их дети и внуки, чтобы вместе провести День семьи, посвященный предстоящей Всероссийской переписи населения и выборам. Ведь лозунг обоих мероприятий: "Создаем будущее". Работники Псковстата с волнением готовились к предстоящей встрече. Хочется, чтобы День семьи запомнился детям, и они гордились своими родителями и их работой», - рассказали в пресс-службе.

Праздничное мероприятие началось с просмотра мультсериала о переписи населения «Приключения Випина», затем ребята помладше мастерили из осенних листьев поделку - Випина.

Для старших детей провели экскурсию по музею псковской статистики. «Они в простой и увлекательной форме прослушали рассказ об истории проведения переписей населения на родной земле, посмотрели (и потрогали) атрибуты переписей предыдущих лет, узнали информацию о предстоящей переписи населения и важности ее проведения. Дети посмотрели, как работают их родные, узнали много познавательного о статистике», - отметили в Псковстате.

Завершилось мероприятие чаепитием и вручением подарков.