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Общество

«Акценты» Донецкого: День тишины, ввод «Машиностроителя» и «кино не для всех»

17.09.2021 18:46|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

 

Заголовки выпуска.

«Дальше – тишина». Сегодня началось голосование на выборах в Псковское областное Собрание и Государственную Думу России.
«Ленточка моя финишная». Главный спортивный долгострой Пскова сдан в эксплуатацию.
«Хорошие девочки попадают в Рай». Фильм худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева отобран в конкурсную программу Варшавского международного кинофестиваля.


Итак, то, о чем мы на протяжении нескольких месяцев так долго талдычили, и наверное, не всем, но очень многим уже смертельно надоели, свершилось – избирательные участки трехдневного голосования открылись! Сегодня, завтра и в воскресенье в стране выборы депутатов Государственной Думы, плюс к этому у нас на Псковщине выборы депутатов Псковского областного Собрания. Не забудем и про выборы глав Куньинского и Новосокольнического районов. Плюс кое-где еще довыборы муниципальных депутатов. Не буду называть все, это ни к чему, упомяну только, что всего на территории региона пройдет 7 избирательных кампаний.
Результаты, как обычно, узнаем в ночь с воскресенья на понедельник, когда кто-то из кандидатов будет праздновать Викторию, а большинство претендентов «удовольствуются» (в кавычках, в данном случае этот глагол звучит иронично) неудачей. Но таковы уж тут правила игры. Знали, на что шли. На финишной прямой было повеселее и поярче, чем в начале, кого-то из предвыборной гонки выкинули. Партии и кандидаты участвовали в дебатах, некоторые переходили на личности, делали громкие заявления, агитационно-пропагандистскими материалами почтовые ящики кое-где завалили, ими же заполонили все соцсети, так что приходилось усиленно банить этих энтузиастов. В общем, хотели того наши граждане, или нет, а о выборах узнали все. Пятница, 17-ое, первый день тишины, всякая агитация, повторюсь, запрещена, поэтому я лишь процитирую строчки поэта Игоря Иртеньева и тему закрою. Цитирую: «Закон велит сомкнуть уста, хоть просятся слова наружу, моя задача непроста: шаг в сторону — и сядешь в лужу».

И я продолжаю. Слава богу, не из лужи, а из уютной студии радио «Эхо Москвы в Пскове». Коронавирусные новости. Небольшой сенсацией недели стало сообщение президента Владимира Путина о том, что он уходит на самоизоляцию. Об этом решении он сообщил несколько раз, в манере крещендо. Сначала как бы намекнул, потом сказал, что в его окружении вдруг обнаружился больной коронавирусом, с которым президент общался целый день. И это несмотря на все жесточайшие карантинные меры, которые соблюдаются вокруг визитов президента. А вчера вдруг выяснилось, что Путин отменяет свой визит в Душанбе.

Цитирую Путина со ссылкой на «РИА Новости»: «Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ. Как так получилось, вопрос к эпидемиологам. Путин еще пошутил, мол, вот теперь и проверим, насколько эффективен «Спутник V». Остается надеяться, что, несмотря на ковидные происки, коронавирус в президента не попал, и его минует доля других руководителей ведущих держав мира. Напомню, что ковидом в свое время переболели, к примеру, президент (теперь уже бывший) США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Хорошая компания, но ковид это не тот случай, когда хотелось бы оказаться в их числе. Да и никто из нас не хочет, хотя новости опять какие-то невеселые. Певица Максим из комы вернулась, хотя все СМИ успели ее похоронить, и уже раздает эксклюзивные интервью, а вот самый знаменитый наш кинорежиссер, номинант «Оскара» Андрей Звягинцев в ковидную кому ушел. И произошло это в Германии, где 70% населения были вакцинированы еще летом. Неужели Звягинцев был антипрививочником и прививаться не стал?
Как видим, никто не застрахован от этой чертовой напасти. Число зараженных за сутки в Псковской области опять увеличилось и достигло ста, хотя неделю назад было в среднем 90 случаев, и мы говорили о плато. Для периода сезонного повышения заболеваемости вроде бы еще рано, а многие мои знакомые, например, заболели.

Легко, поскольку привиты, но вот получается, что массовая вакцинация все-таки пока не решает проблему окончания эпидемии. Об этом сейчас говорят многие эпидемиологи. «Неужели нам теперь с ковидом жить, ну примерно так, как с СПИДом?».

Со СПИДом человечество живет, напомню, скоро уже четыре десятилетия. Первые случаи ВИЧ были выявлены в начале 80-х, а потом началась шумиха в СМИ, «Чума ХХ века» и прочее. Многие эту чуму не пережили, из знаменитостей – рок-музыкант Фредди Меркьюри, танцор Рудольф Нуриев, культуролог и философ Мишель Фуко, писатель Айзек Азимов. Теперь вот полнится список знаменитостей, умерших от коронавируса. Но это знаменитости, они просто привлекают наше внимание. А простыми людьми, которых знают только друзья и близкие, скорбная статистика пополняется каждый день. Мы к ней как будто привыкли, но скажите об этой «привычке» людям, которые потеряли родных, они на вас странно посмотрят и не поймут. К утрате привыкнуть невозможно. Словом, на Бога надеемся, но и сами не плошаем – вакцинируемся «Спутником».

Новость, которую долго ждали. В таких случаях обычно вспоминают знаменитый спич Чебурашки из мультфильма: «Мы строили, строили и, наконец, построили». Вчера реконструированный стадион «Машиностроитель» в Пскове ввели в эксплуатацию. В связи с коронавирусом обошлось без особых торжеств. Церемония, тем не менее, состоялась, и на нее прибыли из столицы вице-премьер правительства, курирующий строительную отрасль, - Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», бывший губернатор Андрей Турчак.

Разумеется, плюс к гостям открывали объект нынешний губернатор Псковщины Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, другие официальные и не очень лица, представители спортивного сообщества.

Дмитрий Чернышенко поздравил псковских спортсменов с обновленным стадионом и сказал: «Теперь здесь есть возможность для занятий. Очень важно, чтобы этот объект работал как центр притяжения для ребят из всех школ. Это очень здорово!». Тут стоить напомнить, что реконструкция «Машиностроителя» была задумана под Ганзейский фестиваль, на стадионе должны были пройти главные события Ганзы-2019, но вот стройка затянулась и, как часто бывает, оказалась гораздо дороже, чем планировалось изначально. Вот буквально месяц назад, 13 августа, премьер министр России Мишустин распорядился выделить еще почти 74 миллиона рублей на реконструкцию «Машиностроителя». Эти деньги, как я понимаю, пойдут на вторую очередь реконструкции, о которой вчера говорили чиновники, цитирую вице-премьера Чернышенко: «Прекрасные планы! Обсудили продолжение второй очереди, будет выбран подходящий типовой проект. Дал поручение Минспорту профинансировать вторую очередь строительства».


Это что касается «Машиностроителя», но делегация из Москвы посетила еще и другой долгострой – студенческий кампус ПсковГУ на Ольгинской набережной. И тут вице-премьер Чернышенко тоже обрадовал псковичей: кампус планируют открыть как раз под Новый год, 26 декабря. Корреспондент ПЛН сообщил, что гости осмотрели студенческое общежитие кампуса, готовность которого университет оценивает в 100%. Общежитие осталось только обеспечить мебелью. «Хотел бы поблагодарить ребят. Это большая радость, когда сами студенты своими руками строят свой кампус. Что может быть лучше, чем прекрасные условия для проживания студентов. Хорошо, что президент нашел возможность этот долгострой завершить», - заявил Дмитрий Чернышенко. Ну что ж, тут остается только перекреститься и поплевать через левое плечо, дабы не сглазить. А то уж сколько раз нам объявляли о том, что кампус открывается? Три, четыре? Остается, опять же, надеяться, что уж у вице-премьера Чернышенко легкая рука и хороший глаз, и на этот раз конфуза не случится. Новый 2022-й год студенты отпразднуют в новом общежитии.

Буквально несколько слов об отоплении. Его в жилых домах Пскова начнут или начали включать уже сегодня 17 сентября – на две недели раньше обычного срока, и, по-моему, это прекрасная новость.

Лично я уже начал замерзать, и шерстяные носки, надетые на ночь, спасали плохо. А сегодня с утра батареи в квартире зажурчали и чуть затеплились. Все потому, что и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин подписал постановление «О начале отопительного сезона 2021-2022 годов в городе Пскове».

В связи с чем, в соцсетях уже развернулась дискуссия: «Зачем отапливать улицу?», вопросили одни, кто считает, что им и без отопления тепло, «Ура! В этом году хоть не будем мерзнуть, - обрадовались другие - Смысл включать отопление в детсадах и школах, если дети возвращаются в мерзлые квартиры».

На Псковской Ленте Новостей, между тем, организован опрос: «Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?», и почти 67%, то есть две трети ответивших одобряют: «Давно пора, это позволит комфортно встретить холодную осень». Думают, что можно «потерпеть и не переплачивать» только 7%. Разумеется, я здесь согласен с большинством: лучше немного доплатить, но сидеть в тепле. Бабьего лета, ни «двойного», ни «одиночного», как я погляжу, мы уже вряд ли дождемся, что бы нам не обещала глава Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Сентябрь ушел наполовину, а у нас тут, чай, не Франция.

И я завершаю. Новость кино, связанная с актерами нашего театра. Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» включен в параллельную программу In Discoveries международного Варшавского кинофестиваля, который пройдет в октябре. Съемки фильма по рассказам питерского писателя Кирилла Рябова прошли в Северной столице осенью 2020 года.

Главные роли исполнили Юлия Пересильд и Алесь Снопковский. А также артисты Псковского театра драмы: Евгений Терских, Андрей Кузин, Александр Овчаренко, Линда Ахметзянова, Георгий Болонев. В апреле этого года в театре прошел «закрытый показ» фильма для актеров. Недавно на киностудии «Лендок» прошла презентация, и вот приятная новость об участии в Варшавском кинофестивале.
Здесь стоит пояснить, что Варшавский международный кинофестиваль, конечно, не такой известный, как, скажем, Каннский или Берлинский, но тоже достаточно престижный, он входит в число немногих международных кинофестивалей с конкурсными программами, имеющих аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (фр. Federation International des Associations de Producteurs de Films, FIAPF). Это фестивали, которые обязательно проводятся ежегодно; и в конкурсе которых не должно быть фильмов, которые ранее участвовали в других кинофестивалях.

Всего таких международных фестивалей кино в мире пятнадцать, кроме вышеназванных Каннского и Берлинского, Московский, Венецианский, Монреальский, Пекинский, Сан-Себастьян, Локарно и другие. В разные годы в программе Варшавского кинофестиваля участвовали и побеждали фильмы таких кинорежиссеров, как Питер Гринуэй, Джим Джармуш, Алан Паркер, Кшиштоф Кеслевский, Дэнни Бойл и другие. То есть, я это к тому, что для артистов нашего театра участие, пусть и заочное, в таком кинофестивале – это большое событие.

Что касается самого фильма Дмитрия Месхиева, то я его посмотрел как раз на «закрытом показе» в апреле, и думаю, что «Хорошие девочки попадают в Рай» - вообще один лучших фильмов Месхиева, а у него их в фильмографии три десятка.

Увы, в российский прокат этот фильм никогда не выйдет, во всяком случае, пока действуют нынешние прокатные ограничения. Дело в том, что герои этого фильма разговаривают, как люди в жизни, то есть матом. Понятно, что это такой художественный прием, который используется, например, в американском кино буквально всеми, от Квентина Тарантино до Гая Ричи, а вот нам, русским, после федерального закона 2014 года, смотреть матерное кино запрещено. Всякое, и русское матерное, и голливудское. Тем не менее Дмитрий Месхиев решился на этот эксперимент, и снял фильм, нарушающий нынешние глупые табу. Поэтому, увидеть его в прокате нельзя, но вскоре можно будет увидеть в интернете. Ну, а сам фильм, понятно, про странности любви, про что же еще?

На этом всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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