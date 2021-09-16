Общество

«Псковские тепловые сети» прокомментировали старт отопительного сезона

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» опубликовало последнюю информацию о начале отопительного периода 2021-2022 годов. Как отмечается в сообщении, в 08:00 начался запуск котельных, которые находились в резерве. В 10:00 все котельные были запущены. К 14:00 все котельные вышли на свой рабочий режим работы.

«По нашей части теплоноситель подан до тепловых узлов абонентов, - отмечтили в МП г.Пскова. - Дальше дело за управляющими организациями. Скажем честно, проблемы ещё остаются. ТСЖ и ЖСК не подготовили и не сдали акты готовности на 18 многоквартирных жилых дома. В этих домах подача теплоносителя перенесена на более поздний срок. В 15 домах проводятся работы на внутридомовых системах, в том числе в нескольких домах проводится капитальный ремонт.

Дополнительно сообщаем, что сотрудники нашего предприятия совместно с управляющими организациями в эти выходные дни выходят на работу, с целью проведения наладочных работ, связанных с переходом на отопительный режим работы. В связи с проведением пуско-наладочных работ, в некоторых домах города возможны кратковременные отклонения по температуре горячего водоснабжения.

Наше предприятие приносит извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства. О самых важных новостях и проводимых работах, мы будем информировать вас в режиме реального времени. Благодарим вас за просмотр, хорошего вам дня, не забывайте беречь тепло в своих сердцах, и дарите его своим близким, и будьте уверены, о тепле в ваших домах позаботимся мы».