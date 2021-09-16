Общество

Дети псковских казначеев приняли участие в выборах

В пятницу, 17 сентября, управление Федерального казначейства по Псковской области приняло участие в проведении Всероссийской акции «Вместе всей семьей», инициированной министерством просвещения РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федерального казначейства, идея данного мероприятия заключается в организации для ребят дня ярких и разнообразных мероприятий, в которых они смогут принять участие вместе со своими родными и близкими.

«Для детей казначеев первичной профсоюзной организацией и членами Молодежного совета управления организована просветительно-развлекательная программа, в ходе которой ребята в игровой форме получили представление о деятельности Федерального казначейства, а также о работе выборной системы органов власти в нашем государстве.

После проведения зарядки на свежем воздухе детей накормили и показали им некоторые из кабинетов, где работают их родители.

Затем руководитель управления Дмитрий Губин рассказал о роли органов казначейства в жизни нашей страны и принципах выборности различных ветвей государственной власти. После этого дети в игровой форме сами смогли поучаствовать в проведении выборов.

Они выбрали мультипликационный фильм, который впоследствии с удовольствием посмотрели в актовом зале», - отметили в управлении.