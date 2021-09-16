Общество

Вопросы подготовки молодых кадров для сферы здравоохранения обсудили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 17 сентября, провел рабочее совещание по вопросу сокращения дефицита медицинских кадров в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в первую очередь Михаил Ведерников напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о строительстве учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Проект направлен на решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения.

«Изначально мы планировали реализовать проект в рамках профильной государственной программы, но если бы в текущем году мы получили бы положительное заключение, то строительство объекта завершилось бы к 2025 году, а первых выпускников получили только к 2030 году. Это слишком далекий горизонт планирования», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что при работе единого поставщика услуг — Министерства обороны РФ — проект обойдется вдвое дешевле, при этом проект здания уже разработан.

При этом Михаил Ведерников призвал специалистов сконцентрироваться на разработке дополнительных мер, которые позволят сокращать дефицит медработников, привлекать молодых специалистов. По мнению губернатора, большую роль в этом вопросе играют руководители медучреждений, микроклимат внутри коллективов, техническая обеспеченность, перспективы карьерного роста.

Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь заметила, что в регионе наибольший дефицит наблюдается в районных учреждениях здравоохранения. При этом в узконаправленных службах кадровый вопрос стоит не настолько остро, так как они участвуют в реализации нацпроектов.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить профориентационной работе со школьниками, чтобы вызывать у них интерес к профессии. Для этого в регионе работают профильные классы, созданные совместно с ПсковГУ.

«Наша задача, сопровождение — профильные классы школ, целевые группы университета, распределение по медучреждениям для прохождения практики. Необходимо, чтобы руководители понимали, что это их потенциальный сотрудник», — заметил губернатор и добавил, что молодой специалист должен знать, что он будет гарантировано трудоустроен и получит дополнительные меры поддержки.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина доложила о предоставлении документов для рассмотрения их специализированной комиссией в рамках целевой программы «Приоритет 2030». В числе проектов — акселератор подготовки медицинских кадров. Ректор вуза подчеркнула, что главная цель — создать на базе ПсковГУ региональную модель для Минздрава РФ в вопросе оперативного сокращения дефицита медицинских кадров. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе визита в регион высоко оценил проекты вуза и отметил, что у них есть шанс побороться за федеральное финансирование.

Говоря о проекте учебно-лабораторного корпуса, ректор ПсковГУ представила ряд предложений по привлечению профессорско-преподавательского состава, а также организации обучения студентов на новых пространствах, разработке гибких образовательных программ для специалистов с возможностью трудоустройства. Глава региона положительно оценил инициативы и подчеркнул, что их необходимо прорабатывать и доводить до реализации.

Михаил Ведерников обсудил с участниками совещания и вопрос получения Псковской областной инфекционной больницей статуса «клиническая». Руководитель учреждения Анастасия Повторейко подчеркнула, что в настоящее время налажено взаимодействие с ПсковГУ в рамках участия врачей в организации учебного процесса на профильных направлениях вуза. Также готовится соответствующее ходатайство в профильный региональный Комитет. Михаил Ведерников поручил держать вопрос на контроле, потому что данное медучреждение — одно из флагманских в регионе, опыт его специалистов поможет качественнее готовить медицинские кадры.

В завершение губернатор акцентировал внимание, что региону оказывается серьезная поддержка в вопросе подготовки медицинских кадров. «Нам нужно использовать все возможности», — заметил глава региона и добавил, что итогом работы должен стать действующий механизм воспитания молодых кадров начиная со школьной скамьи, завершая устройством на работу с последующим сопровождением и созданием условий для реализации в профессии.