Общество

Музей Победы расскажет псковичам о легендарном оружии времен войны

Онлайн-программу ко Дню оружейника подготовил на своем сайте московский Музей Победы. Цикл передач «Интересно об оружии» расскажет о самых известных винтовках, пистолетах, револьверах, самоходках, а также об их создателях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Музей Победы

Любителей истории пригласят в фонды Музея Победы, где они увидят подлинные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, в том числе уникальные образцы, такие как золотой пистолет и непринятую на вооружение снайперскую винтовку Константинова. Из видеороликов виртуальные гости узнают, чем казачья винтовка Мосина отличается от драгунской. Также в музее расскажут, сколько времени и килограммов стали требовалось на изготовление одного автомата ППШ, как связаны известный параметр 90-60-90 и легендарная советская самоходка ИСУ – 152, отметили в пресс-службе.

Кроме того, интернет-посетители могут принять участие в мастер-классе и узнать, как из бумаги изготовить макет автомата Калашникова. Всех желающих ждут и в онлайн-кинотеатре, где можно посмотреть фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова.