Общество

Борис Елкин проверил качество уборки улиц в центре Пскова

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин проконтролировали уборку улиц в центральной части Пскова. Также в рабочем выезде приняли участие руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и руководитель «Псковавтодора» Павел Кипрушев.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

«В целом, качество обслуживания улично-городской сети хорошее, но в связи с листопадом необходимо увеличить количество уборочной техники и ручных бригад, - сообщил в своем инстаграм-аккаунте Борис Елкин. - Прошлись по набережным рек Великой и Псковы, а также Финскому парку –здесь всегда много туристов и горожан. В межсезонье планируем сделать локальный ремонт лестниц, в ближайшее время будет заключен контракт на выполнение этих работ. Также надо очистить каменное укрепление на склонах набережной, в том числе от травы. Ищем решения по ликвидации граффити на бетонных поверхностях набережной».

Кроме того, по его словам, надо привести в порядок инсталляцию «Россия начинается здесь». «Буквы покрасим и заменим перегоревшие лампочки», - уточнил Борис Елкин.

Много обращений, продолжил он, поступает от жителей по поводу пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке. «Прорабатываем концепцию ремонта моста. Также рассматриваем вопрос обустройства смотровой площадки, - рассказал и. п. главы Пскова. - Постепенно исторический центр Пскова становится все более красивым и уютным. Многое уже сделано, будем продолжать улучшать наш город».