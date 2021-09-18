Борис Елкин проверил качество уборки улиц в центре Пскова

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин проконтролировали уборку улиц в центральной части Пскова. Также в рабочем выезде приняли участие руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и руководитель «Псковавтодора» Павел Кипрушев.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина
Кроме того, по его словам, надо привести в порядок инсталляцию «Россия начинается здесь». «Буквы покрасим и заменим перегоревшие лампочки», - уточнил Борис Елкин.
Много обращений, продолжил он, поступает от жителей по поводу пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке. «Прорабатываем концепцию ремонта моста. Также рассматриваем вопрос обустройства смотровой площадки, - рассказал и. п. главы Пскова. - Постепенно исторический центр Пскова становится все более красивым и уютным. Многое уже сделано, будем продолжать улучшать наш город».