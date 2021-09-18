Общество

Полицейские напомнили псковским студентам их права и обязанности

Псковские полицейские встретились со студентами колледжа для профилактической беседы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД России.

В начале учебного года полицейские уделяют особое внимание проведению разъяснительной и профилактической работы с несовершеннолетними. Одна из встреч сотрудников полиции и учащихся Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса состоялась в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева.

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Елена Орлова разъяснила молодым людям понятие «законный представитель» и уточнила, кто может выполнять его функции. Также она напомнила студентам их права и обязанности, о временных рамках нахождения несовершеннолетних на улице и нормах поведения. Кроме того, Елена Орлова рассказала, какие последствия могут повлечь за собой противоправные действия.

В завершение встречи инспектор призвала молодых людей быть ответственными, постоянно совершенствоваться и успешно постигать секреты выбранной профессии.