Общество

Юлия Пересильд прибыла на космодром Байконур

Экипаж корабля «Союз МС-19», в состав которого входит уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд, прибыл на космодром Байконур. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Фото: Саша Гусов - один из 20 лучших фотографов мира по версии Top Foto, присоединившийся к съемочной группе.

«На космодром Байконур прибыли экипажи корабля "Союз МС-19" для завершения предстартовой подготовки. Сегодня с космонавтами будут проведены инструктажи по работе на пилотируемом корабле, а также по проверке средств связи. После чего они подготовят личные вещи для укладки на борт "Союза"», - говорится в сообщении.

Фото: Роскосмос

«Здравствуй, Байконур! Прими нас теплом и любовью!» - написала в своем Instagram-аккаунте Юлия Пересильд.

В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также пройти медицинские обследования.

Напомним, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок первого художественного фильма на орбите. Старт корабля намечен на 5 октября.