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Общество

Анатолий Мультах оценил участие псковичей в кадетской смене Союзного государства

18.09.2021 19:42|ПсковКомментариев: 0

Директор Центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах оценил участие псковичей в кадетской смене Союзного государства «За честь Отчизны», которая проходит на базе национального детского центра «Зубренок» в Белоруссии. Своим мнением он поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это великолепно, что у наших ребята появилась возможность поехать на кадетскую смену. Это очень хорошее мероприятие и в эмоциональном, и в психологическом плане. Раньше, на протяжении 6 лет, мы ездили в этот лагерь ежегодно, однако потом было решено отдавать приоритет в таких поездках ребятам с Дальнего Востока. В этом году вышло так, что одна из команд оттуда не смогла приехать, и белорусская сторона предложила занять их место нашим ребятам», - рассказал Анатолий Мультах.

Фото здесь и далее: группа «Юный спасатель Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Псковскую область в Белоруссии представят 12 воспитанников клуба «Юный спасатель» центра «Патриот». Ребята хорошо проявили себя в течение года, выступая на различных соревнованиях, отметил директор центра. Их педагог - Елена Ильина также проявила себя как профессионал высокого уровня, ведь ее воспитанники заняли второе место на соревнованиях «World skills». 

Во время кадетской смены, которая пройдет с 16 сентября по 4 октября, ребят ожидают патриотические мероприятия - «праздник славянской верности», возложение цветов на могилы защитников Брестской крепости и двухдневная экскурсия по местам боевой славы. Кроме того, свои умения и навыки юные спасатели смогут проявить во время соревнований по стрельбе, плаванию и другим видам спорта, а также во время конкурса знатоков военной истории. Завершит смену кадетский бал. 

Анатолий Мультах добавил, что надеется на хорошее выступление псковской команды, ведь однажды псковичи уже занимали призовые места на этом мероприятии.

«Это очень почетно, ведь в кадетской смене принимают участие 500 человек - 250 со стороны России и 250 - со стороны Белоруссии», - отметил Анатолий Мультах.

Теги: #дети #патриотизм #центр Патриот
Источник: Псковская Лента Новостей
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