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Общество

Размеры пенсий военнослужащих пересмотрят с 1 октября

18.09.2021 21:53|ПсковКомментариев: 1

Размеры пенсий военнослужащих пересмотрят с 1 октября. Это произойдет одновременно с повышением окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих.

Такая привязка связана с тем, что размер военных пенсий напрямую зависит от размера окладов, пишет «Московский комсомолец». В этом году размер индексации составит 3,7%. Прибавку в октябре 2021 года получат около 2,6 млн человек, проходивших службу по контракту или по призыву; бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи.

Кроме того, ожидаются выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. На федеральном уровне никаких выплат к этому дню для пенсионеров не предусмотрено. Но такие выплаты зачастую производятся на региональном уровне, хотя они и не носят обязательного характера. Они значительно различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер, поскольку всецело зависят от возможностей бюджета того или иного региона России.

Узнать, какие меры поддержки и выплаты пенсионерам будут к 1 октября 2021 года, можно по телефонам отделов соцзащиты, на официальных сайтах органов власти.

Повышение пенсий ожидает россиян, которым более 80 лет. Речь идет о выплате им фиксированной суммы в двойном размере. «При этом стоит помнить, что увеличение пенсий таким гражданам производится не сразу, а лишь спустя месяц после дня рождения. Таким образом, увеличение пенсий с 1 октября 2021 года ждет тех пенсионеров, которым 80 лет исполнилось в сентябре. Причем для этого не требуется подавать никаких заявлений», - пишет «МК».

Увеличение пенсий с 1 октября ждет также тех пенсионеров, которые имеют 15 лет или 20 трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым.

Еще одна категория пожилых людей, которая вправе рассчитывать на увеличение пенсий с 1 октября - те, которые закончили работать или прекратили деятельность в качестве ИП в мае 2021 года. Напомним, что после окончания трудовой деятельности пенсионерам производят индексацию страховых выплат по старости. Но получить такое увеличение пенсий можно только спустя 4 месяца после увольнения с работы.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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