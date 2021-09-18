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Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о втором пике активности клещей

19.09.2021 10:18|ПсковКомментариев: 0

Сентябрь – любимое многими время, когда еще можно отправиться в лес на прогулку, в поход или за грибами, но неприятными спутниками туриста или любителя «тихой охоты» могут стать клещи, у которых осенью наступает второй период активности, предостерегла в интервью ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

«Где-то с середины августа начинается второй подъем активности клещей. В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят те же заболевания (что и весной, – ред.): энцефалит и боррелиоз – а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак. Активность клещей начинается при девяти градусах. От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются», – объяснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Впрочем, осенью, в отличие от весны, клещи активизируются не на всей территории России, продолжила ученый.

«Осенний пик все же менее опасен, поскольку численность клещей меньше. Также второй пик не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток. Там обитают иные клещи, у них не бывает осенней активности. Бывают единичные случаи, так что заболевание возможно, но это редкое явление. А вот в европейской части – это полноценная беда. Причина кроется в цикле развития клещей. Молодые особи активизируются во второй половине лета, они пробуют напитаться сразу же», – сказала Наталья Шашина.

Чтобы не подцепить клеща, важно соблюдать определенные меры предосторожности. «Грибники много ходят по лесу и вполне могут принести клеща. Но под угрозой не только они: это еще и туристы, отдыхающие, все те, кто заходит в лес и не соблюдает правила профилактики. Основное правило: клещи ожидают своих жертв на травинках, они нападают снизу, с голени, после чего ползут вверх. Их цель – кожа под одеждой, чтобы потом присосаться в тех местах, где есть складки кожи, они часто оказываются подмышкой, в паху, иногда любят область в районе лопатки, где одежда плотно прижата к телу. Иногда могут присосаться и на лице возле глаз. Так что для похода в лес необходимы длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой. Клещ поползет вверх и деться ему будет некуда. Он не сможет проникнуть под брюки между ними и обувью», – приводит слова Натальи Шашиной РИА Новости.

Теги: #Роспотребнадзор #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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