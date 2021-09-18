Общество

Росгвардия напомнила об ответственности за оказание нелегальных охранных услуг

За оказание частных охранных услуг, не предусмотренных законом или их предоставление с нарушением установленных законом требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.



В зависимости от тяжести наступивших последствий нарушителей ждет денежный штраф или лишение свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Частный охранник обязан руководствоваться требованиями закона и должностной инструкции, незамедлительно сообщать руководству и правоохранительным органам о выявленных угрозах безопасности, жизни и здоровью людей на охраняемом объекте, по требованию гражданина или сотрудника правоохранительных органов – предъявить удостоверение», - рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В управлении Росгвардии также пояснили, что закон предъявляет к работникам данной сферы особые требования: частного охранника лишают удостоверения и права на осуществление частной деятельности за совершение в течение одного года двух административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, безопасность или установленный порядок управления. Работник частной охранной организации не имеет права заступать на дежурство без удостоверения и личной карточки.

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере частной охранной деятельности осуществляет Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.