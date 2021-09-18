Общество

Федерация независимых профсоюзов России отмечает 31 год со дня основания

Федерация независимых профсоюзов России отмечает 31 год со дня основания сегодня, 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Решение о создании ФНПР было принято 19 сентября 1990 года, когда учредительный съезд профессиональных союзов России принял постановление «О формировании Федерации независимых профсоюзов РСФСР и программе ее действий».

«Возрождение российской государственности, радикальный переход страны на рельсы рыночной экономики вызвал кардинальные изменения всех сторон жизни страны и общества, в том числе в трудовых отношениях и социальной сфере. Новые реалии повлекли коренные перемены в деятельности профсоюзов России и потребовали пересмотра идеологии, целей и задач, функций, форм и методов работы, адаптации к жестким условиям рыночного хозяйствования», - отметили в облсовпрофе.

Творчески развивая проверенные историей традиции профсоюзного движения, профессиональные союзы России адекватно откликнулись на вызов времени. В период 1989-1992 годов шел активный процесс образования российских профсоюзов как самостоятельных структур и выхода их из-под партийной опеки. В сентябре 1989 года IV пленум ВЦСПС принял решение о создании Российского совета профсоюзов. С этой целью образовался оргкомитет для проведения Всероссийского съезда профсоюзов.

Учредительный съезд профсоюзов РСФСР, состоявшийся 21-23 марта (первый этап) и 18-19 сентября (второй этап) 1990 года, провозгласил создание Федерации независимых профсоюзов России и принял Основы организационного строения и деятельности ФНПР.

«Сегодня очень важный с исторической точки зрения день для Российского государства и всех граждан Российской Федерации. Само основание Федерации независимых профсоюзов России стало знаковой стартовой точкой в отстаивании прав трудящихся в нашей стране. Вот уже на протяжении 31 года ФНПР во всех регионах успешно защищает права и трудно сказать, с чем бы мы могли столкнуться, если бы в нашей стране не было такой мощной, обладающей наивысшей компетенцией, правозащитной организации», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.