Общество

Бой на линии «Пантера» показали реконструкторы в Островском районе

Военно-исторический фестиваль «Год 1944. Прорыв линии "Пантера"» прошел в деревне Холматка на территории военно-исторического музея-заповедника в Островском районе. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Военно-исторический фестиваль был посвящен прорыву советскими солдатами оборонительного рубежа немцев на линии «Пантера» в Псковской области. Реконструкторы показали бой июля 1944 года.

В мероприятии приняли участие более 100 реконструкторов, техника и орудия времен Великой Отечественной войны. Среди техники фестиваля был Leichter Panzerspähwagen (2 cm), Sd.Kfz. 222 — германский легкий бронеавтомобиль 1930-х годов. Разработан фирмой Eisenwerken Weserhütte в середине 1930-х годов на роль разведывательной или штабной машины. Серийное производство началось в 1937 году и продолжалось до февраля 1944 года, всего выпущено 989 бронеавтомобилей этого типа. Sd.Kfz. 222 использовались германскими войсками на всем протяжении Второй мировой войны, 12 их продано Китаю и 17 Болгарии, рассказали в музее.

Боевая карьера легких двухосных бронеавтомобилей началась с аннексии Судетской области Чехословакии осенью 1938 года. К 1 сентября 1939 года в войсках насчитывалось около 1200 машин этого типа. В состав танковой дивизии вермахта в среднем входило до 90 легких броневиков, около 60 из них были сосредоточены в разведывательном батальоне. Еще больше имелось их в легких дивизиях. В разведывательном полку 3-й легкой дивизии, например, значилась 121 бронемашина.

К началу операции «Барбаросса» в немецких войсках насчитывалась 961 бронемашина Sd.Kfz. 221, 222 и 223. В условиях российского бездорожья очень скоро выяснилось, что легкие броневики, несмотря на наличие двух ведущих мостов, имеют ограниченную тактическую подвижность. К концу 1941 года на Восточном фронте была потеряна 341 машина. Значительно более эффективным оказалось их применение в Северной Африке в составе разведывательного батальона 5-й легкой дивизии Африканского корпуса.

В фестивале также участвовал Т-60 — советский легкий танк периода Второй мировой войны. Разработан в августе 1941 года на московском заводе №37. В сентябре того же года Т-60 был принят на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной армии и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был заменен на сборочных линиях более мощным легким танком Т-70, продолжили в музее.

Всего было выпущено 5720 легких танков Т-60, которые приняли активное участие в боях Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах. Небольшое число уцелевших в боях Т-60 использовалось как танки-разведчики, тягачи, учебные машины вплоть до конца войны. В число выпущенных танков также входят и шасси, переданные под установку БМ-8-24 класса реактивных систем залпового огня. Вскоре после окончания войны Т-60 был снят с вооружения Советской Армии, до настоящего времени сохранилось шесть подобных танков в музеях России и Финляндии, добавили в музее.