Общество

Комнату истории показали полицейские псковским школьникам

Сотрудники полиции, Общественный совет при УМВД России по городу Пскову и Совет ветеранов ОВД провели экскурсию для школьников - детей пригласили в комнату истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД.

Комната истории располагается в здании управления городской полиции. Сегодня гостями музея стали десятиклассники из средней общеобразовательной школы №2. С этапами становления псковской полиции и работой современных стражей порядка ребят познакомил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Константин Марченко.

Он рассказал юным псковичам о том, что регулярная полиция в Пскове появилась в 1733 году по указу императрицы Анны Иоанновны, ее штатная численность, по его словам, была небольшой, а жалованье выплачивалась из «доходов губернии» и «городских средств». В 1802 году конкретизировались задачи и цели МВД царской России и окончательно определилась штатная численность.

«Различные исторические события вносили свои коррективы в работу псковской полиции: менялись механизмы работы, структура. Но основные функции и по сей день неизменны - охрана общественного порядка и борьба с преступностью, противодействие противоправной деятельности во всех ее видах. В этом гости музея смогли убедиться, изучая экспозицию музея», - отметили в ведомстве.

Особое внимание лектор уделил рассказу о героизме псковских милиционеров в годы Великой Отечественной войны, а также в тяжелое послевоенное время, когда приходилось вести настоящие бои с преступниками, несмотря на отсутствие у многих милиционеров опыта и специальной подготовки, подчеркнул Константин Марченко.

Он призвал юношей и девушек бережно относиться к истории своей Родины, чтить память ее героев, стремиться к знаниям, быть целеустремленными, чтобы «приносить пользу своему Отечеству».