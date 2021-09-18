Общество

Великолучанам посоветовали обзавестись первичными средствами пожаротушения

В рамках «Месячника безопасности» и операции «Отопление» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели профилактический рейд в частном секторе города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборами их дымоходам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Гражданам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Кроме того, в ходе беседы им объяснили необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения и рассказали о способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также основные причины пожаров и гибели людей на них. При проведении профилактического рейда особое внимание уделялось наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетным семьям, инвалидам, одиноко проживающим пожилым людям.