Общество

Турчак: Медведев приболел и не смог приехать в штаб общественной поддержки «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за того, что заболел, у него сильный кашель, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», - сказал Турчак, выступая в штабе в воскресенье вечером после завершения думских и региональных выборов.

По его словам, Медведев передал благодарность каждому, кто внес вклад в общий результат партии, пишет «Интерфакс».

Секретарь Генсовета ЕР заявил о чистой и честной победе «Единой России» на парламентских выборах.