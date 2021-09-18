Турчак: Медведев приболел и не смог приехать в штаб общественной поддержки «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за того, что заболел, у него сильный кашель, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», - сказал Турчак, выступая в штабе в воскресенье вечером после завершения думских и региональных выборов.
По его словам, Медведев передал благодарность каждому, кто внес вклад в общий результат партии, пишет «Интерфакс».
Секретарь Генсовета ЕР заявил о чистой и честной победе «Единой России» на парламентских выборах.