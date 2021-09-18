Общество

Доктор Мясников назвал вызывающие тяжелые болезни лекарства

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU назвал лекарства, которые могут вызвать тяжелые болезни.

По словам доктора, такие препараты, как «Зантак» или «Ранитидин» запретили во многих странах из-за риска возникновения рака, однако их все еще продают в России. «„Ранитидин“ — препарат для лечения гастритов. Очень популярный. Самый популярный был. Его продавали в малых дозах без рецепта в Америке, Европе», — заявил Мясников.

Кроме того, «Редуксин» («Сибутрамин») был отозван во всем мире из-за того, что он увеличивает количество инфарктов и инсультов. «Еще есть популярное лекарство для укрепления иммунитета. Оно вызывает необратимые проблемы со зрением», — добавил Мясников, однако не стал давать названия последнего препарата.

По словам специалиста, препараты отзывают очень часто. Иногда происходит так, что новый препарат появляется на прилавках, получив полевые клинические испытания, то есть такие, которые проводили до того, как он поступил в продажу. «Но они очень ограничены. Там десятки, максимум 100 тысяч испытуемых. Когда начинают принимать миллионы людей, могут проявиться побочные явления», — предупредил врач.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Мясников перечислил полезные для здоровья продукты, которые могут нанести вред щитовидной железе. Он отметил, что такие продукты, как брокколи, обычная и цветная капуста, соя и соевое мясо, считаются полезными для организма, но их чрезмерное употребление может быть опасным для щитовидной железы.