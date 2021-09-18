Общество

Роскомнадзор усилит поиск запрещенного контента в интернете

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете «Окулус», сообщает «Коммерсант».

«Коммерсант» обнаружил на портале госзакупок, что Главный радиочастотный центр 15 сентября опубликовал тендер стоимостью 15 миллионов рублей на разработку техзадания для системы поиска нарушений в интернете в изображениях и видеофайлах.

Фото: pixabay.com

Система будет называться «Окулус», запустить ее планируется в 2022 году. Она будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, описано в техзадании. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную. ИИ позволит «ускорить процесс», говорится в документации. Завершить работы нужно до 17 декабря.

Текстовый контент уступает место фото- и видеоматериалам, которые сильнее влияют на сознание человека, «по информации TikTok, количество ежемесячных пользователей сервиса выросло с 2018 года на 800%, в Facebook посты с изображениями привлекают пользователей в 2,3 раза чаще, чем сообщения без них, именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами РФ информации», объяснили в ГРЧЦ.

Ранее, в июле Роскомнадзор уже заказал за 41,7 миллион рублей доработку системы мониторинга телерадиовещания, чтобы превращать аудиозаписи в текст. Это позволит ему эффективнее искать нарушения в ТВ-контенте и радиоэфире. В конце августа стало известно о закупке этой системы, а в середине сентября — системы мониторинга сайтов за 58,5 миллионов рублей.

Разработка системы «Окулус» может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год, оценил совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский.