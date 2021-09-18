Общество

Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм

Розничные цены на гречку этим летом обновили 10-летний максимум: крупа стоила больше, чем весной 2020-го, когда ее активно скупали в преддверии карантина, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Фото: pixabay.com

Цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного за последние десять лет уровня. В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля. Последний раз цены превышали отметку 100 рублей за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 рулей за 1 килограмм.

В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 рублей за килограмм. Но показатели июля-августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.

Гречневая крупа входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. В случае если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10% (без учета сезонных колебаний), на него на 90 дней могут установить предельные цены.