Общество

Безработный великолучанин получил срок из-за долга по алиментам в полмиллиона рублей

Безработный житель Великих Лук проведет полгода в колонии из-за долга по алиментам в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на прокуратуру Великолукского района.

Судебные приставы неоднократно предупреждали мужчину о необходимости найти работу и исполнить свой родительский долг. Таким образом, великолучанин «накопил» задолженность в размере более 500 тысяч рублей.

«Приговором Великолукского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей)», — сказала старший помощник прокурора Великолукского района Оксана Чередниченко.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок в полгода с испытательным сроком также на полгода.