Общество

Обновленный детский центр открылся в «Акваполисе» в Пскове

Обновленный детский центр открылся в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

Детский центр «Игродром» открылся в ТРК после ремонта и расширения. «В итоге игровая площадка стала в три раза больше. Маленьким гостям центра понравятся новые аттракционы и развлечения», - отметили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Детский центр работает на втором этаже ТРК «Акваполис» и открыт для посещения с 10.00 до 21.00.