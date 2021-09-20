Многодетным псковичкам перечислили условия для досрочного выхода на пенсию

Псковские мамы, родившие и воспитавшие четырех детей, могут выходить на пенсию досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.
Напомним, со вступлением в силу нового пенсионного закона в 2019 году список многодетных мам, которые могут выходить на заслуженный отдых раньше, расширился. Правом на досрочное пенсионное обеспечение теперь могут воспользоваться псковички, которые воспитали четырех и трех детей.
Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, являются женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они могут оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет.
Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.
Многодетные псковички, имеющие 5 и более детей, также досрочно выходят на пенсию. Им пенсия назначается в 50 лет.
Для досрочного выхода на пенсию многодетная мама должна выполнить ряд требований:
Право на досрочную пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.