Общество

Многодетным псковичкам перечислили условия для досрочного выхода на пенсию

Псковские мамы, родившие и воспитавшие четырех детей, могут выходить на пенсию досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Напомним, со вступлением в силу нового пенсионного закона в 2019 году список многодетных мам, которые могут выходить на заслуженный отдых раньше, расширился. Правом на досрочное пенсионное обеспечение теперь могут воспользоваться псковички, которые воспитали четырех и трех детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, являются женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они могут оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Многодетные псковички, имеющие 5 и более детей, также досрочно выходят на пенсию. Им пенсия назначается в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетная мама должна выполнить ряд требований:

воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

наличие необходимого страхового стажа;

наличие необходимых пенсионных коэффициентов (ИПК).

Право на досрочную пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.